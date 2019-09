L'Italie va prêter le célèbre dessin "L'Homme de Vitruve" de Léonard de Vinci à la France

(Belga) L'Italie va prêter à la France l'un des dessins les plus connus de Léonard de Vinci, "L'Homme de Vitruve", mettant ainsi fin à une crise diplomatico-culturelle de plusieurs mois.

Le dessin, montrant un homme dans différentes positions, sera visible au Louvre à Paris dans une exposition sur le 500ème anniversaire de la mort du génie de la Renaissance. Le prêt de huit semaines a été approuvé par le directeur du musée Galleria dell'Accademia de Venise, lieu d'exposition habituel de l'oeuvre. En échange, la France devrait prêter l'année prochaine une œuvre de Raphaël pour une exposition sur les 500 ans de la mort du peintre à Rome. Un protocole d'accord va officialiser l'accord et va être signé mardi à Paris par les ministres italien et français de la Culture, Dario Franceschini et Franck Riester. L'échange des œuvres de Léonard de Vinci et de Raphaël a été longuement discuté par Rome et Paris mais l'extrême-droite s'était opposée au prêt de "L'Homme de Vitruve" et d'autres œuvres de Léonard de Vinci au motif qu'il ne fallait pas laisser les Français dominer les célébrations pour un artiste italien. "Léonard était Italien, il est seulement mort en France", avait expliqué il y a dix mois Lucia Bergonzoni, secrétaire d'État à la Culture. "Les Français ne peuvent pas tout avoir", avait-t-elle ajouté. Lucia Bergonzoni a perdu sa position de ministre ce mois-ci, l'extrême-droite et son leader Matteo Salvini se sont retrouvés dans l'opposition. (Belga)