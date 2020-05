L'Opéra royal de Wallonie-Liège fêtera cette année son bicentenaire et le déconfinement

(Belga) La saison 2020-2021 de l'Opéra royal de Wallonie-Liège, qui sera celle du bicentenaire de l'établissement, sera un "feu d'artifices vocal, musical et scénique d'artistes qui sont des pointures internationales", a assuré mardi soir, en direct sur la télévision locale RTC Liège, Stefano Mazzonis di Pralafera, directeur général et artistique de l'Opéra liégeois.

"Je suis convaincu que le 20 septembre, nous serons là pour notre public", a-t-il d'emblée ajouté. "Nous allons fêter le bicentenaire avec le 'bel canto' et l'amour, grâce à des grandissimes chanteurs, des vedettes, et accueillir le public avec respect et amour." Ce jubilé affiche une programmation de neuf opéras dont six nouvelles productions ou coproductions internationales, quatre concerts de solistes, deux spectacles participatifs pour le jeune public et un grand spectacle de clôture ("Carmina Burana) entre autres. En premier lieu, Frédric Chaslin, pour la première fois à l'Opéra de Liège, sera à la direction musicale de "La Bohème" de Puccini du 20 septembre au 2 octobre, dont la mise en scène est signée par M. Mazzonis. "Hamlet" sera également à l'affiche du 29 octobre au 10 novembre, avec le chef invité Patrick Davin. Speranza Scappucci, la directrice musicale de l'institution, dirigera notamment deux opéras de renom: "La Traviata" et "Les Contes d'Hoffmann". On souligne également la présence du Français Christophe Rousset à la tête de "Cosi fan tutte" du 14 au 22 mai. "La Belle Hélène" de Jacques Offenbach, "Il Turco in Italia" de Gioachino Rossini, "I Lombardi alla Prima Crociata" de Giuseppe Verdi et enfin "La Fille du régiment" de Gaetano Donizetti sont autant d'autres titres que l'on retrouvera pour cette saison anniversaire. L'Opéra Royal de Wallonie-Liège présentera aussi quatre concerts vocaux mettant en vedette le ténor allemand Jonas Kaufmann, le ténor péruvien Juan Diego Flórez, la soprano américaine Nadine Sierra ainsi que la soprano australienne Jessica Pratt accompagnée du ténor américain Lawrence Brownlee. (Belga)