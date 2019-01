L'Orchestre philharmonique de Vienne va fonder sa propre académie

(Belga) L'Orchestre philharmonique de Vienne a décidé de former des musiciens pour dénicher de nouveaux talents en ouvrant une académie à la rentrée 2019, a annoncé vendredi le directeur de l'ensemble de renommée mondiale, Michael Bladerer. Douze musiciens seront admis pour la première année qui débutera en septembre.

La formation de deux ans comprendra chaque semaine des sessions individuelles, de la musique de chambre et d'autres éléments. Les musiciens âgés de 18 à 27 ans peuvent poser leur candidature. L'orchestre se prépare actuellement pour le traditionnel concert du Nouvel An, traditionnellement retransmis dans plus de 90 pays dans le monde. (Belga)