L'orgue à l'honneur à Bruxelles

(Belga) Après un premier festival d'orgue bruxellois qui avait attiré 2.500 visiteurs en février 2017, le "This is not a Pipe...Organ Festival" rempile pour une seconde édition qui s'ouvre ce vendredi et résonnera jusqu'à lundi soir. Organisé par l'ASBL Bruxelles Ses Orgues et Echo (European Cities of Historical Organs), l'événement veut faire découvrir aux Bruxellois la richesse du patrimoine de la capitale, qui compte pas moins de 165 orgues sur son territoire.

Au cours des quatre prochaines journées, 13 événements auront lieu grâce à la participation de 23 organistes, réputés ou à découvrir, en 10 endroits différents, de la cathédrale des Saints Michel et Gudule à la Chapelle Royale, en passant par les Halles Saint-Géry. Des "master classes" seront également données par des maîtres européens à des étudiants belges mais aussi à d'autres venus d'Allemagne, du Portugal, d'Italie, des Pays-Bas et de France. La soirée d'ouverture est programmée ce vendredi soir en la cathédrale des Saints Michel et Gudule, avec un concert de trois orgues. (Belga)