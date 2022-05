L'Ukraine, grande favorite de l'Eurovision 2022

(Belga) L'Ukraine est favorite de la finale du 66e concours de l'Eurovision de la chanson, selon les bureaux de paris.

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra fait figure de favori, mêlant rap et folklore traditionnel. En raison de la guerre en Ukraine, l'Union européenne (UE) a exclu la Russie de la compétition. Du côté de la Belgique, l'artiste anversois, Jérémie Makiese, s'est également qualifié en finale, avec son titre "Miss You". La Belgique n'a gagné qu'une seule fois le concours de musique avec Sandra Kim et son titre "J'aime la vie" en 1986. (Belga)