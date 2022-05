L'Ukraine remporte l'Eurovision 2022, le Belge Jérémie Makiese termine à la 19e place (vidéos)

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté la finale du 66e concours Eurovision de la chanson avec la chanson "Stefania" samedi. Après leur performance, les six membres ont attiré l'attention sur les combats dans la ville ukrainienne de Marioupol. "Aidez Azovstal, tout de suite", a crié le rappeur Oleg Pshuk. Au Pala Olimpico de Turin, le Belge Jérémie Makiese a terminé à la 19e place.



Les bookmakers avaient prédit une victoire de l'Ukraine et ils ont eu raison. Le titre "Stefania", grâce à un mélange de chant traditionnel et de rap a séduit. Le groupe Kalush Orchestra a recueilli 631 points, devant le Britannique Sam Ryder et son titre "Space Man" (466 points) et la chanteuse espagnole Chanel avec "Slo Mo" (459 points).

C'est la troisième victoire de l'Ukraine dans ce concours après celle de 2004 et surtout l'édition 2016 - deux ans après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie - avec Jamala et le titre "1944", une chanson racontant la déportation des Tatars par Staline. Comme lors des deux demi-finales organisées cette semaine à Turin, une marée de drapeaux bleu et jaune du pays sous la mitraille de l'armée russe a déferlé dans l'arène du Pala Olimpico de la capitale piémontaise (nord-ouest de l'Italie) où se sont produits les 25 finalistes.

Le président du Conseil européen, Charles Michel a dit souhaiter que l'édition 2023 de l'Eurovision se tienne "à Kiev dans une Ukraine libre et unie", tandis que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rappelé: "L'UE est avec vous". Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est félicité d'une victoire qui reflète le "soutien indéfectible" de l'Europe aux côtés de l'Ukraine.

Jérémie Makiese, le représentant belge avec son titre 'Miss You', a finalement terminé à la 19e place. Le Montois a récolté un total de 64 points. La France et l'Allemagne ont fermé le classement avec respectivement 17 et 6 points.