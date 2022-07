La 20e édition d'Esperanzah! a attiré quelque 36.000 festivaliers

(Belga) Pour sa 20e édition, le festival Esperanzah! a totalisé quelque 36.000 entrées de jeudi à dimanche à l'Abbaye de Floreffe, indiquent ses organisateurs.

Le festival faisait son grand retour après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire et l'organisation d'une version réduite en 2021. Pour cette 20e édition, il s'est tenu pour la première fois sur quatre jours. La jauge du site avait également été volontairement limitée à 10.000 personnes, contre 12.000 par le passé. Cela, afin de garantir un plus grand confort sur le site aux festivaliers. En 2019, le rendez-vous floreffois avait totalisé quelque 36.500 entrées. En 2022, il a donc quasiment réussi à retrouver son affluence d'avant Covid avec sa nouvelle formule. "Les festivités ont commencé en douceur jeudi avec 8.000 entrées", a expliqué Jean-Yves Laffineur, directeur de l'événement. "Ensuite, l'affluence a augmenté pour atteindre près de 10.000 entrées samedi. On voit que les gens doivent retrouver le reflex et l'envie d'aller en festival car leurs habitudes ont changé. Cependant, on peut parler d'un réel succès pour cette édition anniversaire." "Nous sommes aussi très fiers de pouvoir dire que près de 2.000 enfants de moins de 12 ans se sont inscrits afin de bénéficier d'une entrée gratuite. Esperanzah! a donc été plus intergénérationnel que jamais et c'est important à nos yeux, tout comme de revendiquer notre côté alternatif et engagé." Durant quatre jours, le festival a accueilli une quarantaine de groupes. Parmi eux, on trouvait notamment Gaël Faye, Chinese Man, Hilight Tribe, Suzane ou encore le rappeur belge Scylla. La tête d'affiche de ce dimanche est l'artiste folk-rock israélien Asaf Avidan. (Belga)