La 29e "Folle Journée" de Nantes explorera la nuit

"Ode à la nuit" est le thème choisi pour la 29e édition de la "Folle Journée" de Nantes, un festival de musique classique qui a gagné sa popularité en proposant des concerts courts et éclectiques, réunissant environ 2.000 artistes à chaque édition.

"Dans l'histoire de l'art, la nuit a beaucoup inspiré les musiciens, de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, chaque compositeur, à sa façon, a exploré tous ces aspects: vous avez la nuit paisible, la nuit tourmentée, la nuit sereine, la nuit inquiétante", a détaillé René Martin, directeur artistique du Créa Folles Journées.

Le festival se déroulera du 1er au 5 février 2023, avec près de 300 concerts et 140.000 billets proposés à la vente à partir du 10 décembre, pour un tarif maximal de 35 euros.

"Plusieurs berceuses évidemment seront interprétées, celle de Brahms, la plus célèbre (...) Je crois que c'est l'oeuvre la plus célèbre dans le monde et la plus jouée dans le monde, parce que dans chaque chambre d'un petit enfant, vous avez cette boîte à musique qui vous déroule cette berceuse de Brahms", s'est enthousiasmé René Martin.

Le thème de la nuit sera aussi l'occasion d'interpréter des sérénades, pièces musicales jouées en soirée au XVIIIe siècle, ou encore des "leçons de ténèbres", des oeuvres datant de l'époque baroque qui seront jouées à partir de 07h30 le matin.

Chaque soir, un concert de jazz intitulé "Autour de minuit" sera joué "en référence à la célèbre ballade de Thelonious Monk +Round Midnight+, créée dans les années 1940", a indiqué M. Martin.

Le festival présentera aussi de la musique indienne avec des "ragas de nuit", ou encore du fado, chant populaire portugais.

Un projet innovant consistera par ailleurs à jouer un morceau en continu, pendant toute une journée, dans une soixantaine de gares SNCF en France, à raison de 15 minutes par gare.

Il s'agit de la pièce pour piano "Vexations", d'Erik Satie, composée en 1893 et construite à partir d'un motif unique, qui est répété sans arrêt 840 fois.

Cette oeuvre "a été qualifiée par le Guinness des records de la plus longue pièce pour piano de l'histoire de la musique", a souligné René Martin.

En 2021 et 2022, l'organisation du festival avait été perturbée par la pandémie de Covid-19. En janvier 2020, la 26e édition consacrée à Beethoven, avait rassemblé quelque 150.000 spectateurs.