La 36e édition de "Art Brussels" se tient du 19 au 22 avril sur le site de Tour & Taxis

(Belga) La 36e édition de "Art Brussels" se tiendra du 19 au 22 avril prochain sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles avec la participation de 145 galeries internationales pour l'une des foires dédiées à l'art contemporain les plus prisées en Europe, annoncent les organisateurs de cet événement créé il y a cinquante ans.

Ces derniers rappellent que chaque année quelque 30.000 professionnels, collectionneurs et amateurs d'art se rejoignent sur le site. Les galeristes participants sont originaires de Los Angeles, New York et Paris en passant par Shanghai, Pékin et Dubaï. "Art Brussels" est accessible au public de 11h00 à 19h00. Le vernissage, quant à lui, aura lieu le soir du 19 avril. (Belga)