La 48e Foire du livre de Bruxelles ouvre ses portes de jeudi à dimanche

La Foire du livre de Bruxelles s'ouvre ce jeudi à 10h00 pour une 48e édition raccourcie d'un jour mais au programme intense. Le salon, qui prend place à Tour & Taxis, se clôturera dimanche à 19h00. Le lundi a été supprimé, ce jour étant considéré comme trop peu prisé. Le thème choisi cette année est "Sur la route", référence au roman de Jack Kerouac, autour duquel se déclineront des rencontres, expositions et autres animations qui aborderont le voyage, la vie des Roms, les migrations ou encore la traite négrière.

Plus de 1.000 auteurs sont attendus pour échanger avec le public, à commencer par la présidente d'honneur de cette édition, la romancière turque Asli Erdogan. Citons également l'écrivain guinéen Tierno Monénembo (qui sera reçu dans le nouveau pavillon dédié aux lettres d'Afrique-Caraïbes-Pacifique), l'auteur de polars Caryl Férey, le dessinateur de BD Enki Bilal, l'immanquable Amélie Nothomb, l'historien David Van Reybrouck ou encore la Québécoise Catherine Girard-Audet, qui fait fureur auprès des adolescentes. Pour déambuler entre les 217 exposants, la Foire propose notamment des parcours à se procurer au "Point info jeunesse". Pour la troisième année consécutive, l'événement est accessible gratuitement. Il est toutefois conseillé de s'inscrire à l'avance via le site internet du salon, flb.be. Du vendredi au dimanche, une navette gratuite reliera toutes les heures le quartier Sainte-Catherine et la gare du Nord à Tour & Taxis. L'an dernier, la Foire du Livre de Bruxelles avait attiré plus de 65.000 visiteurs, sa deuxième plus grande affluence.