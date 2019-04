La 8e édition du Brussels International Guitar Festival & Competition du 26 au 30 avril

(Belga) La huitième édition du Brussels International Guitar Festival & Competition se tient de vendredi à mardi au Théâtre du Vaudeville, dans les Galeries royales Saint-Hubert, en plein coeur de Bruxelles.

A cette occasion sont organisés des concerts, des master classes, un film dédié au multi-instrumentiste et compositeur brésilien, Victor Villa-Lobos, une exposition dévolue au légendaire couple Ilse et Nicolas Alfonso, un spectacle pour les enfants (par la compagnie française "Dans les bacs à sable") ainsi que la finale du Concours international dédié à la musique classique, au flamenco, à la musique du monde, au pop et au jazz. Un "Salon des luthiers" se tient, par ailleurs, à la "Maison Grand-Place" toute proche. Cette fête de la guitare bruxelloise, fondée par le guitariste Hugues Navez, a pour objectif de mettre en lumière les nombreuses facettes de la guitare, l'instrument le plus joué au monde et cela à travers un programme convivial et varié. C'est ainsi que le public est convié à assister à plusieurs créations mondiales ainsi qu'à des premières en Belgique et cela en compagnie du guitaristes confirmés belges et étrangers. Au programme notamment la création du spectacle flamenco "Los cinco sentidos" par le Oleo Antonio Segura Group. Mais de jeunes artistes, à l'aube de leur carrière, ont également été invités.