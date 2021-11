La batteur du morceau "Nights in White Satin" est décédé

Graeme Edge, batteur et cofondateur du groupe de rock britannique Moody Blues, est décédé à l'âge de 80 ans, a annoncé la chaîne publique britannique BBC dans la nuit de jeudi à vendredi.

Né à Rochester en 1941, Graeme Edge déménage à Birmingham avec sa famille peu après. C'est là qu'il formera Moody Blues avec Ray Thomas et Mike Pinder en 1964. Le principal succès du groupe est la chanson "Nights in White Satin", extraite de l'album "Days of Future Passed" enregistré avec un orchestre symphonique.

Graeme Edge était présent sur chaque album du groupe et a coécrit plusieurs chansons importantes. Le batteur a également sorti deux albums en dehors des Moody Blues sous le nom Graeme Edge Band.

La cause du décès n'a pas été annoncée.