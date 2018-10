La chanteuse Alice on the Roof HILARE après son concert DÉJANTÉ sous l'eau: "C'était super drôle"

La chanteuse belge s'est produite lundi soir à la piscine Nemo 33, à Bruxelles. Elle a chanté dans une bulle, 5 mètres sous l'eau pour la première de sa tournée intitulée "Tournée de malade". Ce mardi soir, elle sera sur un bateau à Liège.

Pas de maillot, mais une robe rouge vif pour Alice qui plonge dans le bain de son concert le plus fou. Dernier ajustement de son masque, et c'est parti pour descendre à 5 mètres de profondeur. C'est là que l'attend une bulle complètement étanche.

Une fois au sec, le concert peut commencer. Un concert qui se mérite, les spectateurs les plus courageux ont rejoint l'artiste dans le grand bassin.

"J'avais l'impression d'être dans l'espace. Et surtout, je ne vois que la partie inférieure des gens, mais pas leur tête. C'était super drôle. C’est un beau paysage", a déclaré la chanteuse.

Créer l'événement, dans les endroits les plus insolites, c'est le principe de sa mini- tournée de 5 jours. Alice on the Roof retrouvera une scène plus classique le 6 decembre, à Forest national. Mais c'est sûr, elle emportera avec elle son brin de folie.