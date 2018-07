La chanteuse américaine Demi Lovato hospitalisée après une overdose

Demi Lovato le 25 avril 2017 au Lincoln Center à New YorkANGELA WEISS

L'actrice et chanteuse pop américaine Demi Lovato a été hospitalisée mardi à Los Angeles après ce qui semble être une overdose, ont rapporté des médias.

Une porte-parole des pompiers de Los Angeles a confirmé à l'AFP qu'une jeune femme de 25 ans avait été transportée de chez elle, à une adresse qui correspond à celle de Demi Lovato, vers un hôpital mais sans révéler son identité ou donner de détails sur son état.

Le site d'informations sur les célébrités TMZ, citant des sources policières, a indiqué que l'actrice avait reçu du Narcan, un traitement d'urgence pour les overdoses.

Le magazine People de son côté a cité une source anonyme proche de la chanteuse selon laquelle elle serait dans un état stable.

Contacté par l'AFP, un représentant de Demi Lovato n'était pas joignable dans l'immédiat.

Devenue une vedette dès l'enfance avec Disney Channel, Demi Lovato s'est confiée par le passé sur ses problèmes d'addiction, sa dépression et ses troubles du comportement alimentaire.

Il y a un mois, elle avait sorti une chanson intitulée "Sober" ("Sobre") dans laquelle elle semblait faire état d'une rechute.

Demi Lovato, qui a aussi joué dans la série à succès "Glee", est engagée politiquement et milite notamment pour la cause LGBT et le contrôle des armes à feu.

Plusieurs personnalités ont rapidement réagi à la nouvelle tandis que de nombreux fans se désolaient sur les réseaux sociaux.

"Ce qui lui arrive me brise le coeur", a tweeté la célèbre présentatrice Ellen DeGeneres, tandis que le chanteur de country Brad Paisley, qui a collaboré avec Demi Lovato, a dit prier pour elle.

"L'addiction est une maladie terrifiante. Personne n'est plus honnête ou courageux que cette femme", a-t-il dit.