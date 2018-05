La chanteuse belge Maurane est décédée lundi soir à l'âge de 57 ans

(Belga) La chanteuse belge Maurane a été retrouvée inanimée dans son lit dans la soirée de lundi, a communiqué à Belga un porte-parole du parquet de Bruxelles, confirmant une information de la RTBF. Un médecin légiste ainsi qu'un laboratoire de la police fédérale sont descendus sur les lieux et une information judiciaire a été ouverte, mais aucune intervention d'un tiers n'a été constatée à ce stade.

La chanteuse Maurane, de son vrai nom Claudine Luypaerts, s'est éteinte à l'âge de 57 ans, a été avisé en fin de soirée le parquet de Bruxelles. "Le parquet de Bruxelles peut confirmer le décès lundi 7 mai 2018 dans le courant de la soirée de la chanteuse Maurane à son domicile à Schaerbeek. Une information judiciaire à été ouverte. Un médecin légiste ainsi qu'un laboratoire de la police fédérale sont descendus sur les lieux", a communiqué le porte-parole. A ce stade de l'enquête, "il s'agit d'une mort qui n'est pas considérée comme suspecte par l'intervention d'un tiers", a précisé le magistrat du parquet de Bruxelles. Le porte-parole n'est pas en mesure de formuler d'autres commentaires dans l'immédiat. Les conclusions des légistes et divers éléments recueillis seront analysés dans les prochains jours. Le dossier sera clôturé si leurs données confirment l'absence d'infraction et d'intervention de tiers. La dernière apparition de la chanteuse remonte au week-end dernier à Bruxelles lors de concerts au palais d'Egmont, samedi, et sur la place des Palais, dimanche, alors qu'elle participait à la Fête de l'Iris. L'artiste de renommée mondiale préparait la sortie d'un prochain album consacré au chanteur belge Jacques Brel pour l'automne 2018 ainsi qu'une tournée en mars 2019, comme elle l'avait annoncé sur les réseaux sociaux. Son dernier album "Ouvre" était sorti en 2014, son onzième album studio, suivi en 2016 de deux ans de retrait de la scène en raison de problèmes aux cordes vocales. Récemment encore, Maurane figurait aussi au casting du film français "Le collier rouge" réalisé par Jean Belcker sorti en mars 2018, avec François Cluzet en tête d'affiche. La carrière de la chanteuse francophone avait débuté en 1979 avec un spectacle "Brel en mille temps". Elle a été faite Chevalier de l'ordre de la Couronne du Royaume de Belgique en 2003, et Officier de l'Ordre des Arts et Lettres par le ministère français de la Culture. (Belga)