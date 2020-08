La cinquième édition du "United Music of Brussels" doit avoir lieu le 5 septembre

(Belga) L'Orchestre national de Belgique, la Monnaie et Bozar ont accordé leurs violons pour la mise en oeuvre, le 5 septembre prochain de 14h00 à 19h00, de la cinquième édition de l'événement "United Music of Brussels", une promenade musicale unique en son genre, annonce Bozar.

Il s'agit d'un parcours de concerts et d'aventures musicales très varié, tant dans des lieux et espaces emblématiques que dans des endroits plus confidentiels de la capitale. L'événement sera également l'occasion de rencontres entre les artistes et le public et de (re)découvertes de la ville au gré de sons nouveaux, de mélodies anciennes et d'arrangements surprenants mais aussi du rôle fédérateur de la musique. L'accès aux divers événements est gratuit, toutefois après inscription au préalable par le biais d'un système de réservation. Toutes les mesures seront prises afin d'assurer la sécurité du public, des artistes et du personnel. Le programme complet sera disponible à partir du 15 août. Informations et réservations : www.bozar.be et www.unitedmusicofbrussels.be. (Belga)