La Citadelle de Namur envahie par Les Solidarités ce week-end

(Belga) Après une première journée centrée sur la rencontre et les débats entre acteurs de la société civile, place à la fête et aux concerts dès ce samedi matin sur la Citadelle de Namur pour le sixième Festival des Solidarités.

L'affiche prévoit cinquante concerts répartis sur cinq scènes différentes, avec une programmation variée et éclectique, qui voit notamment l'apparition d'une nouvelle scène dédiée au jeune public. Les festivités se dérouleront sur un terrain vaste de 14 hectares cette année. Samedi, Eddy De Pretto côtoiera Hyphen Hyphen, Thérapie TAXI, le rappeur Lomepal, La Smala, le duo belge Caballero et Jean Jass ou encore Alex Germys et le compositeur Todiefor. Dimanche on notera la présence de Noa Moon, Dadju, Calypso Rose, Raphaël, Juliette Armanet ou encore de Julien Clerc, tête d'affiche de l'édition 2018, qui clôturera le festival juste après une très brève apparition de l'humoriste français Gad Elmaleh dans le cadre d'un tournage pour une série Netflix. Les organisateurs espèrent réunir entre 45 et 50.000 personnes. (Belga)