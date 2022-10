La comédie musicale Grease revient sur scène: "On donne vie aux personnages que les gens ont connu au cinéma"

Cinquante ans après sa création, la comédie musicale Grease revient sur le devant de la scène. Que ça soit sur scène ou au cinéma, toutes les générations connaissent ce culte, ou ont tout au moins fredonné sa chanson la plus connue, You’re the one that I want.

Cette année, c’est grâce à Julien Huissier et à Fanny Delaigue, interrogés sur la plateau du RTL INFO AVEC VOUS de ce 11 octobre, déjà vus (et entendus) dans d’autres comédies musicales telles que Mozart, l’Opéra rock ou Résiste, que l’emblématique couple Danny et Sandy reprend vie.

Au plus grand bonheur des spectateurs, qui "ressortent leur perfecto" pour l'occasion. "Les hommes viennent avec la banane et les femmes en blouson rose", sourit Fanny Delaigue. "Les gens nous remercient de donner vie sur scène aux personnages qu’ils ont connu au cinéma", poursuit Julien Guissier.

Mais aussi un honneur pour les interprète, fiers "d’entrer dans la liste des acteurs qui ont incarné Danny et Sandy" qui ont évolué avec cette masterpiece du XXème siècle. "J’ai grandi avec ce film, vraiment, pourtant ce n’est pas ma génération et je l’ai revu un milliers de fois", raconte Julien Guissier qui explique avoir cassé sa cassette à force de mettre et remettre la VHS enregistrée… "C’est un rêve d’enfantn littéralement…", livre ensuite le comédien à Alix Battard. "Un jour on enfile le blouson, on arrive sur scène, on entend les premières notes, le public réagit tout de suite, et on y est ! Ça fout des frissons!"





Une histoire légèrement revue

Pour les mordus de Grease, donc, la comédie musicale est de retour, telle quelle… ou presque. Quelques arrangements ont été faits pour rendre l’histoire un peu plus moderne. L’aventure et l’amour restent intacts, mais Sandy qui se transforme complètement pour plaire à tout prix à son Danny, ce n’est plus franchement d’actualité... "En tant que femme en 2022, je ne me suis pas reconnue là-dedans", avoue Fanny Delaigue sur notre plateau. "Ce ne sont plus du tout des valeurs que l’on défend aujourd’hui."

La comédienne le promet: l’esprit reste le même, le personnage de Sandy a juste été un peu réajusté. "Elle qui a eu une éducation très bridée, au contact des jeunes très libérés, elle va se découvrir elle-même et changer pour elle." Une femme actuelle, donc.

Grease en tournée en Belgique: le 4 novembre à Mons, le 5 à Liège et le 6 à Bruxelles.