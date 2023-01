La course aux César 2023 lancée mercredi, avec les nominations

(Belga) La course aux César 2023 sera lancée mercredi avec les nominations pour les prix les plus prestigieux du cinéma français, qui reste hanté par des questions de violences sexuelles et sa déprime post-Covid.

L'Académie des César doit publier mercredi matin la liste de celles et ceux qui concourront lors de la 48e cérémonie, le 24 février. Qui pour succéder à "Illusions Perdues", le grand vainqueur de l'an passé avec sept trophées, dont celui du meilleur film ? Les jeux semblent très ouverts, au terme d'une année une fois de plus douloureuse pour le 7e Art tricolore. Même si certains ont tiré leur épingle du jeu. C'est le cas du réalisateur Cédric Klapisch, qui s'est attiré les faveurs de la critique et du public avec "En Corps" (1,3 million d'entrées), l'histoire d'une danseuse classique (jouée par Marion Barbeau de l'Opéra de Paris) qui se reconstruit après une blessure. Ainsi que de Louis Garrel, qui a fait la quasi-unanimité avec "L'Innocent", une comédie policière réjouissante dont il partage l'affiche avec Noémie Merlant. Autre réalisateur très remarqué cette année: Dominik Moll et sa "Nuit du 12", présenté à Cannes. L'auteur de "Harry, un ami qui vous veut du bien" (César du meilleur réalisateur en 2001) pourrait revenir sur le devant de la scène avec cette enquête sur un féminicide qui en dit autant sur le crime que sur le machisme dans la police. Les membres de l'Académie n'oublieront probablement pas non plus une cinéaste à l'œuvre très exigeante: Alice Diop et son "Saint-Omer", avec Kayije Kagame et Guslagie Malanda, encensé par la critique internationale et qui représente la France dans la course aux Oscars. (Belga)