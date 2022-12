La cuisine italienne, une institution en Belgique: "Je me suis tapé 2.500 km en avion pour aller chercher de l'origan", nous confie Carmelo

La cuisine italienne a depuis toujours séduit les papilles des Belges. Et cette année, le Gault & Millau a récompensé le restaurant de Jean-Michel Zecca, le Felicita, du titre de meilleur restaurant italien de l’année. L’occasion de se pencher sur cette cuisine qui nous fait tous saliver.

C’est le plat par excellence pour une bonne soirée entre amis: les pâtes séduisent les amateurs par leur simplicité. "C'est le raffinement par la simplicité", nous confie une cliente d'un restaurant italien. La cuisine italienne, c’est avant tout un équilibre entre la sobriété et la convivialité. Des produits simples travaillés par un savoir-faire hors de prix.

L’escalope, le risotto, les pizzas, les antipasti: un savoir-faire qui prend de la maturité au fil du temps… Le fruit d’un travail de plusieurs générations qui se transmettent les secrets des fondamentaux.

Dans l’établissement qu’il a ouvert avec Jean-Michel Zecca, Renato propose à ses clients un voyage de transmission pour les papilles qui lui vaut aujourd’hui son titre de meilleur restaurant italien du pays. "On a la chance d'avoir, dans notre clientèle et grâce à lui, des gens qui connaissent cette cuisine de tradition, et qui viennent pour la retrouver", nous confie l'animateur de RTL Belgium.

Les différentes vagues d’immigration ont vu arriver un flux massif d’Italiens chez nous. Il existe en réalité une trentaine de cuisines italiennes, d’influence différente.

Je mets toujours la pizza à la même place

Dans sa pizzeria, Carmelo propose une approche personnelle. "Je la mets toujours à la même place, et je la tourne dans le sens de l'horloge", nous dit-il





Pour satisfaire les estomac, il est prêt à faire le tour de l'Europe. "En Sicile, ils ne mettent pas d'origan, mais ici, moi j'en mets. Je me suis tapé 2.500 km en avion pour aller en chercher".

Avec 56 pizzas, ce silicien se renouvelle sans cesse pour surprendre ses clients, qui ont parfois de mauvaises habitudes. Non, il n’y a jamais eu d’ananas sur une pizza. C’est même une offense en Italie.