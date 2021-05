La délégation polonaise à l'Eurovision en quarantaine jusqu'à mercredi

(Belga) Tous les membres de la délégation polonaise au concours Eurovision 2021 de la chanson à Rotterdam ont été testés négatifs au coronavirus, indique lundi l'Union européenne de radiodiffusion (UER), organisatrice du concours. Les résultats des tests de la délégation islandaise ne sont pas encore connus.

Par mesure de précaution, la délégation polonaise restera pour le moment en quarantaine. Les artistes ne doivent être à Rotterdam que mercredi, lorsque les répétitions pour la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson commenceront. Le concours Eurovision de la chanson 2021 a officiellement débuté dimanche soir lorsque les participants se sont présentés à la presse au terminal de croisière de Rotterdam. Les délégations de la Pologne et de l'Islande n'étaient pas là en raison de contaminations par le coronavirus dans leurs délégations. Des représentants de la Roumanie et de Malte étaient également absents car ils logent dans le même hôtel que la Pologne et l'Islande. Malte et la Roumanie seront de retour lundi lors du lancement des répétitions pour la première demi-finale. Ils ont été testés négatifs au terme d'un test rapide. Hooverphonic représente la Belgique et sera le onzième candidat de la première demi-finale demain/mardi. (Belga)