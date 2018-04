La deuxième édition du MuCH Festival aura lieu du 6 au 10 juin à Waterloo

(Belga) Les responsables de la Chapelle musicale ont présenté vendredi la deuxième édition du MuCH Waterloo Festival (www.musicchapel.org), qui sera organisée du 6 au 10 juin prochain dans plusieurs lieux de Waterloo, afin de s'ancrer davantage dans sa ville. Des formations comme l'Orchestre philharmonique de Liège et l'Orchestre royal de chambre de Wallonie ainsi que des artistes réputés (José van Dam, Louis Lortie, Augustin Dumay...) participeront à ce festival soutenu par la commune de Waterloo, la province du Brabant wallon, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie nationale.

Concert de musique de chambre, récitals, marathon et concert avec orchestre sont prévus durant ces cinq jours avec aussi un opéra pour enfants du chœur Equinox, et le Carnaval des Animaux par l'ensemble Khéops avec la participation de Bruno Coppens. Le concert d'ouverture, programmé à la Chapelle musicale le 6 juin, permettra d'entendre le violoniste Augustin Dumay et le pianiste Louis Lortie en compagnie de solistes résidents de la Chapelle. Le lendemain, le 7 juin donc, un concert de gala de l'Orchestre royal de chambre de Wallonie, avec Miguel da Silva, sera donné à la ferme de Mont-Saint-Jean. Le 8 juin, un événement "100% Russian" se tiendra à la Sint-John's International School, avec notamment le Symfonieorkest Vlaanderen. Le 9 juin, la musique baroque napolitaine sera à l'honneur avec l'orchestre Les Muffatti et le Stabat Mater de Pergolese. Le dernier jour à la Chapelle musicale, une garden party est prévue de 11h00 à 17h30 avec une quinzaine de prestations d'artistes. (Belga)