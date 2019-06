La Ducasse de Mons entrera dans son chapitre rituel samedi soir

(Belga) Après les premières journées festives de la Ducasse de Mons, l'événement traditionnel entrera samedi soir dans son programme des festivités rituelles qui culmineront dimanche à la mi-journée avec le Combat entre Saint-Georges et le Dragon sur la Grand-Place de Mons.

Depuis trois jours, Mons vit au rythme de sa ducasse. Les festivités ont récolté leur traditionnel succès de foule, notamment vendredi soir pour le méga-concert sur la Grand-Place qui a attiré plusieurs milliers de spectateurs. Le programme festif va progressivement céder la place aux festivités dites 'rituelles' de l'événement montois, reconnues par l'UNESCO depuis 2015. Ces festivités commenceront samedi à 20h00 avec la 'Descente de la Chasse de Sainte-Waudru' à la Collégiale et une retraite aux Flambeaux dès 22h00. Le programme se poursuivra dimanche avec une messe solennelle à la Collégiale Sainte-Waudru, la procession du Car d'Or dès 9h30 et le 'Combat dit Lumeçon' entre Saint-Georges et le Dragon sur la Grand-Place à la mi-journée. Ce combat sera pour la première fois proposé en audiodescription pour les personnes mal-voyantes. Le programme festif reprendra ensuite son cours. Les festivités de la Ducasse de Mons se termineront le 23 juin avec le 'Petit Doudou', reconstitution du Combat dit Lumeçon sur la Grand-Place de Mons, réservé aux enfants. (Belga)