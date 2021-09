Fédération Wallonie-Bruxelles en fête le 24 septembre: voici les stars francophones qui seront sur la Grand-Place de Bruxelles

Après une édition 2020 particulière, la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles battra son plein sur la Grand-Place de Bruxelles le vendredi 24 septembre, annoncent les organisateurs lundi. Pour ce 50e anniversaire, les sons d'Eddy De Pretto, Mustii, Aldebert, entre autres, résonneront au coeur de la capitale.

L'affiche sera complétée par Clara Luciani, Barbara Pravi (qui a représenté la France à l'Eurovision), Saule & Cali, Dora D, Delta, Noe Preszow, Lubiana, Antoine Delie et encore la chorale "Sing for the moment" et la troupe de danse "2MAD". L'événement, pour lequel un Covid safe ticket sera demandé aux plus de 12 ans, se veut un relais de la solidarité envers les sinistrés des inondations de juillet. "La soirée sera l'occasion d'encourager et d'amplifier ce magnifique élan de générosité", estime le ministre-président, Pierre-Yves Jeholet.

Pour accéder à la Grand-Place, il faudra montrer patte blanche: la preuve d'une vaccination complète d'au moins deux semaines, un PCR négatif de maximum 72 heures, un test antigénique de maximum 48 heures ou un certificat de rétablissement du Covid de plus de 10 jours et moins de 180 jours. Les autotests ne seront pas acceptés. La Belgique francophone fera la fête ailleurs que sur les pavés du coeur de la capitale, une cinquantaine de concerts gratuits sont prévus du 23 au 26 septembre dans les salles du réseau Court-Circuit d'une part, et quelque 60 séances de cinéma gratuites sont programmées dans des salles d'art et essai, des centres culturels et des cinémas de proximité du 22 au 30 septembre. (Belga)