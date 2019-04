La Fédération Wallonie-Bruxelles invitée d'honneur au Salon du livre de Genève

(Belga) La Fédération Wallonie-Bruxelles tiendra un stand de 500 m2 lors de la prochaine édition du Salon du livre de Genève, du 1er au 5 mai, annonce-t-elle vendredi. Elle mettra en valeur la littérature belge francophone et ses maisons d'édition autour du thème "Lisez-vous le belge? ".

Lors du salon, la Fédération Wallonie-Bruxelles invitera 38 autrices et auteurs de littérature, bande dessinée, poésie ou encore théâtre, notamment Adeline Dieudonné et Thomas Gunzig. Plus de 40 maisons d'édition seront également représentées sur le stand sous la forme d'une librairie et plusieurs activités seront proposées, par exemple une exposition présentant huit maisons d'édition Jeunesse ainsi que leurs talents. "Ni langue à part entière, ni ersatz d'un français classique, le belge se lit, en mots et en images, se rit (de lui-même), s'éructe ou se murmure, par temps pluvieux mais aussi, parfois, sous un éclatant soleil", décrit la Fédération.