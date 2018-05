La "Fillette" de Picasso, vendue 115 millions de dollars, prêtée au musée d'Orsay

(Belga) La "Fillette à la corbeille fleurie", tableau de Pablo Picasso vendu mardi aux enchères à New York pour 115 millions de dollars, va être prêtée au musée d'Orsay le temps de l'exposition "Picasso. Bleu et rose", qui s'ouvre le 18 septembre.

"Nous sommes très heureux" de ce prêt, a dit à l'AFP une porte-parole du musée, confirmant une information publiée samedi par le New York Times. Selon le quotidien new-yorkais, la toile aurait été acquise par les Nahmad, famille de marchands d'art dont fait partie Helly Nahmad, qui possède une galerie à New York. Contacté par l'AFP par l'intermédiaire de sa galerie, M. Nahmad n'a pas donné suite. L'exposition Picasso du musée d'Orsay, organisée en collaboration avec le Musée national Picasso-Paris, s'intéresse à la période 1900-1906 de l'artiste et s'achèvera le 6 janvier 2019. Elle sera ensuite présentée du 3 février au 26 mai à la Fondation Beyeler à Bâle (Suisse), avec une série d'oeuvres modifiée. Il n'est pas établi que la "Fillette à la corbeille fleurie" figurera dans l'exposition de Bâle. Le tableau, daté de 1905, a été adjugé mardi 115 millions de dollars lors d'une grande vente organisée par Christie's à New York pour disperser l'immense collection Rockefeller. La "fillette", achetée directement à l'artiste espagnol par la collectionneuse américaine Gertrude Stein et son frère Leo, alors établis à Paris, a atteint le sixième total le plus élevé pour un tableau vendu aux enchères, commissions et frais compris. Pablo Picasso (1881-1973) est le seul peintre dont plusieurs tableaux ont été vendus plus de cent millions de dollars aux enchères. Il en compte désormais quatre. L'oeuvre était le clou de cette collection constituée par le petit-fils du magnat du pétrole John D. Rockefeller, David, décédé l'an dernier à 101 ans, et son épouse Peggy. Au total, la vente a atteint 832 millions de dollars, pulvérisant le record pour une même collection établi en 2009 avec la vente Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, qui avait atteint 484 millions de dollars. (Belga)