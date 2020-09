La garde-robe de Jeanne Moreau aux enchères pour sa fondation

Vêtements, bijoux et photos... Des souvenirs de Jeanne Moreau, dont sa garde-robe à la ville comme à la scène, seront mis aux enchères du 16 au 22 octobre par Artcurial au profit de la fondation de l'actrice pour le théâtre, le cinéma et l'enfance, a annoncé la maison de ventes.

Estimés à partir de 250 euros, les 300 lots seront exposés en accès libre dès le premier jour de la vente dans les salons d'Artcurial. Les enchères se dérouleront uniquement en ligne, sur le site de la maison de ventes.

Un ensemble composé d'une veste sur jupe longue en soie rebrodée de perles et de sequins de la maison Chanel, porté au Festival de Cannes par Jeanne Moreau en 2003, une bague en or jaune ornée d’une perle dans un entourage de diamants, une boîte à chapeau Goyard et une paire de mules Roger Vivier portée dans le film "La Grande Catherine" (1968) de Gordon Flemyng sont au catalogue.

"A travers la vente de cette importante garde-robe, nous avons souhaité saluer le style intemporel et l’élégance de Mademoiselle Moreau, muse des cinéastes mais également des créateurs de mode", souligne Clara Vivien, spécialiste mode pour Artcurial.

Amie de nombreux couturiers, l'actrice décédée en 2017 a rencontré Pierre Cardin lors d’une séance d’essayage des costumes pour "Eva" (1962), film de Joseph Losey. Ils ont entamé une romance de plusieurs années.

Parmi les créations haute couture de Pierre Cardin pour Jeanne Moreau, seront proposés notamment aux enchères un ensemble pailleté cuivré, une robe du soir et un manteau en vinyle noir.

Des vêtements dessinés par Coco Chanel, Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld pour Jeanne Moreau, mais aussi une quarantaine de photographies de l'actrice signées Helmut Newton, Peter Lindbergh et Henri Cartier-Bresson, seront aussi dispersés.