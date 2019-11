La Grèce commémore le soulèvement du 17-Novembre 1973 dans un contexte tendu

Vingt mille Grecs ont manifesté dimanche dans les rues d'Athènes pour la commémoration du soulèvement étudiant de 1973 contre la junte militaire, dans une atmosphère tendue et sous forte présence policière.

La manifestation, une des plus importantes et des plus calmes depuis des années, était la première depuis l'élection du nouveau gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis et de l'abolition, en août, d'une loi qui interdisait toute intervention policière dans l'enceinte d'une université.

Une banderole portée par des manifestants clamait "A bas le gouvernement de droite", tandis que certains chantaient "Les soulèvements ne finissent pas dans les musées". Quelques drapeaux américains et de l'UE ont été brûlés, et des slogans scandés contre les présidents américain Donald Trump et turc Recep Tayyip Erdogan.

Quelque 5.000 policiers, des drones, un hélicoptère et des canons à eau ont été mobilisés dans la capitale pour cette marche annuelle qui commémore la répression meurtrière d'un soulèvement contre la dictature des colonels le 17 novembre 1973.

Selon la police, quelque 30.000 personnes ont défilé à travers le pays, dont 20.000 à Athènes et 9.000 à Thessalonique (nord).

Plusieurs personnes ont été arrêtées après la découverte de cocktails molotov et de pierres sur le toit d'un immeuble d'Athènes, a indiqué la police.

Cette commémoration, qui dégénère souvent en émeutes, marque le 46e anniversaire du soulèvement des étudiants de l'Ecole polytechnique d'Athènes contre le régime des colonels, soutenu par les Etats-Unis (1967-1974). L'intrusion de chars dans l'établissement universitaire avait fait au moins 24 morts.

Ces dernières années, les manifestants en profitaient pour dénoncer "l'impérialisme" américain et les mesures d'austérité imposées à la Grèce par ses créanciers internationaux (FMI et UE) pendant sa crise de la dette.

Cette année, le climat est particulièrement tendu après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de droite, dont la priorité affichée est d'assurer "la sécurité" des citoyens.

Moins d'un mois après sa prise de fonctions, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a mis à exécution sa promesse de campagne en faisant abolir d'emblée la loi dite de "l'asile universitaire". Hérité du soulèvement étudiant de 1973, ce texte, qui interdisait à la police de pénétrer au sein des facultés grecques, était synonyme du retour de la Grèce à la démocratie.

L'abolition de cette loi a suscité plusieurs manifestations de protestation. Mais pour le gouvernement, elle était nécessaire, les universités étant devenues, selon lui, "un sanctuaire pour les trafics de drogue" et "les groupes anarchistes".

Tous les 17 novembre, le drapeau taché de sang qui flottait cette nuit-là au dessus du portail de l'Ecole polytechnique est traditionnellement porté en tête de cortège.

"Il nous faut être prudent ces jours-ci, on doit se prémunir de tout commentaire" public, a prévenu le recteur de l'Ecole polytechnique Andreas Bantouvas.

- Le maire appelle au civisme -

"Envoyons le bon message en ce jour anniversaire", a exhorté le maire d'Athènes, Kostas Bakoyannis. "Un message partagé du souvenir. Nous ne devons pas obscurcir son essence, qui est le combat de la jeunesse pour la démocratie. En cet anniversaire, montrons du respect à l'égard de la ville", a plaidé l'édile, neveu du Premier ministre, dans un message sur Facebook.

A l'approche de la commémoration, le parlement grec a voté jeudi le durcissement des peines de prison pour violences urbaines. Le jet d'un cocktail Molotov, pratique très répandue lors des manifestations en Grèce, est désormais passible de 10 ans de prison, contre cinq auparavant.

"Il faut des lois et des règles pour que le citoyen grec se sente en sécurité", a plaidé le ministre de la Justice Kostas Tsiaras.

Cette réforme du code pénal est vivement critiquée par la gauche et les organisations étudiantes, qui ont dénoncé des interventions policières "musclées" ces derniers jours dans les universités.

Lundi dernier, environ 200 étudiants manifestant à l'Université d'économie d'Athènes ont été encerclés par des forces anti-émeutes qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et arrêté deux personnes.

Depuis juillet, la police est également intervenue plusieurs fois dans le quartier contestataire d'Exarchia pour évacuer des squats occupés par des migrants et des militants de gauche.