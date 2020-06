La guitare de Kurt Cobain aux enchères pour un montant record de 6 millions de dollars

(Belga) Une guitare de l'ancien membre du groupe Nirvana Kurt Cobain a été vendue aux enchères samedi pour 6,01 millions de dollars (5,36 millions d'euros). Selon la maison de ventes aux enchères Julien's Auctions à Beverly Hills, il s'agit du montant le plus élevé jamais payé pour une guitare lors d'une vente publique.

La guitare semi-acoustique qui sera mise en vente par la maison Julien's Auctions est un modèle rare, le D-18E fabriqué par le luthier américain Martin à 302 exemplaires seulement, celle-ci en 1959. Elle répondait aux règles de l'émission "Unplugged" (débranché) de la chaîne américaine MTV, qui voulait que les artistes invités n'utilisent que des instruments acoustiques ou semi-acoustiques. Le concert "Unplugged", enregistré à New York le 18 novembre 1993, correspond à l'apogée de Nirvana, le groupe de rock le plus marquant des années 90, qui a cristallisé autour de lui un mouvement musical, le grunge. La prestation scénique est intervenue moins de six mois avant le suicide, le 5 avril 1994, de Kurt Cobain, dépressif et dépendant à l'héroïne. Avant le début de la vente aux enchères, les experts avaient estimé la valeur de l'instrument de musique entre 1 à 2 millions de dollars. Le montant record précédent pour une guitare était de 3,95 millions de dollars, pour une Black Strat Fender Stratocaster de David Gilmour de Pink Floyd. (Belga)