La liste des César 2022 dévoilée: voici les films favoris et la liste complète des nommés (vidéos)

De gauche à droite: Benjamin Voisin dans "Illusions perdues", Valérie Lemercier dans "Aline" et Marion Cotillard dans "Annette" (c) Isopix

Le 27 février prochain se tiendra la 47e cérémonie officielle des César. Elle sera présidée par la réalisatrice Danièle Thompson. Ce mercredi, l'Académie des Arts et Techniques du cinéma a dévoilé la liste des nommés catégorie par catégorie. Voici les 5 films favoris et la liste complète.

La 47e cérémonie des César, présentée par Antoine de Caunes et présidée par Danièle Thompson, se tiendra le 25 février prochain sur la scène de l'Olympia de Paris. Ce mercredi, l'Académie à dévoilé la liste des nominations. Parmi les films favoris, on retrouve Illusions perdues, Aline, Annette, Bac Nord et La Fracture.

LES FILMS FAVORIS

Illusions perdues se place en tête avec des 15 nominations. Le film de Xavier Giannoli est en lice pour le César de la "meilleure réalisation" et du "meilleur film". L'acteur principal, Benjamin Voisin qui interprète Lucien, est nommé dans la catégorie "meilleur espoir masculin" ainsi que l'actrice Salomé Dewaels pour le "meilleur espoir féminin". Jeanne Balibar et Cécile de France sont nommées dans la catégorie "meilleure actrice dans un second rôle".

Annette se place en deuxième position avec 11 nominations au total. Marion Cotillard, qui a déjà deux César et même 1 Oscar, a été nommée dans la catégorie "meilleure actrice". L'acteur américain Adam Driver, son compagnon dans le film, fait également partie des nommés de la catégorie "meilleur acteur". Le réalisateur, Leos Carax est en lice pour le César de la "meilleure réalisation".

Aline le film hommage de Valérie Lemercier à Céline Dion, comptabilise 10 nominations. On le retrouve partout : meilleur film, meilleure actrice, meilleure réalisation, meilleure actrice/meilleur acteur dans un second rôle.

Valérie Lemercier interprète le rôle d'Aline Dieu, une jeune québécoise qui rêve d'être chanteuse. L'actrice s'est largement inspirée de l'histoire de Céline Dion pour ce film.

Le film Bac Nord de Cédric Jimenez est également cité dans 7 catégories dont "meilleure réalisation". Gilles Lellouche est en lice pour le César du "meilleur acteur", François Civil est lui nommé dans la catégorie "meilleur acteur dans un second rôle".

Le film raconte le quotidien de policiers dans les quartiers nord de Marseille. Le long-métrage s'inspire de faits réels, à savoir, un scandale concernant la Brigade anticriminalité ("BAC") des quartiers nord de Marseille en 2012 qui était liée à des trafics de drogues et vol d'argent. A sa sortie, le film a fait polémique puisque largement relayé par l'extrême droite pour étayer des arguments sécuritaires. Mais le film a quand même était un franc succès et a réuni 2,2 millions de spectateurs au cinéma.

La Fracture est lui nommé dans 6 catégories. Le film de Catherine Corsini, en lice pour recevoir le César du "meilleur film", explore les divisions de la France à l'heure du mouvement des Gilets Jaunes, le temps d'une nuit. Les deux acteurs principaux sont tous les deux nommés dans la catégorie "meilleur.e acteur/actrice".

LA LISTE COMPLÈTE DES NOMMÉS

César du Meilleur film

Aline

Annette

Bac Nord

L'événement

La Fracture

Illusions perdues

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure réalisation

Valérie Lemercier pour Aline

Leos Carax pour Annette

Cédric Jimenez pour Bac Nord

Audrey Diwan pour L'événement

Xavier Giannoli pour Illusions perdues

Arthur Harari pour Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

Julia Ducournau pour Titane

César de la meilleure actrice

Leïla Bekhti, Les Intranquilles

Valéria Bruni Tedeschi, La Fracture

Virginie Efira, Benedetta

Vicky Krieps, Serre moi fort

Valérie Lemercier Aline

César du meilleur acteur

Damien Bonnard, Les Intranquilles

Adam Driver, Annette

Gilles Lellouche, Bac Nord

Vincent Macaigne, Médecin de nuit

Benoît Magimel, De son vivant

Pio Marmaï, La Fracture

Pierre Niney, Boîte noire

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar, Illusions perdues

Cécile de France, Illusions perdues

Aissatou Diallo Sagna, La Fracture

Adèle Exarchopoulos, Mandibules

Danielle Fichaud, Aline

César du meilleur acteur dans un second rôle

François Civil, Bac Nord

Xavier Dolan, Illusions perdues

Vincent Lacoste, Illusions perdues

Karim Leklou, Bac Nord

Sylvain Marcel, Aline

César du meilleur espoir féminin

Noée Abita, Slalom

Salomé Dewaels, Illusions perdues

Agathe Rousselle, Titane

Anamaria Vartolomei, L'événement

Lucie Zhang, Les Olympiades

César du meilleur espoir masculin

Sandor Funtek, Suprêmes

Sami Outalbali, Une histoire d'amour et de désir

Timotée Robart, Les magnétiques

Makita Samba, Les Olympiades

Benjamin Voisin, Illusions perdues

César du meilleur scénario original

Aline

Annette

Boîte Noire

La Fracture

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure adaptation

Les choses humaines

L'événement

Illusions perdues

Les Olympiades

Serre-moi fort

César des meilleurs costumes

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César des meilleurs décors

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César de la meilleure photographie

Annette

Illusions perdues

Les Olympiades

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

Titane

César du meilleur montage

Annette

Bac Nord

Boîte Noire

La Fracture

Illusions perdues

César des meilleurs effets visuels

Aline

Annette

Eiffel

Illusions Perdues

Titane

César du meilleur son

Aline

Annette

Boîte noire

Illusions perdues

Les magnétiques

César de la meilleure musique originale

Annette

Bac Nord

Boîte Nord

Les Olympiades

La Panthère des Neiges

César du meilleur premier film

Gagarine

Les Magnétiques

La Nuée

La Panthère des neiges

Slalom

César du meilleur film d'animation (long-métrage)

Même les souris vont au Paradis

Le Sommet des dieux

La Traversée

César du meilleur court-métrage d'animation

Empty Places

Folie Douce, Folie Dure

Le Monde en soi

Précieux

César du meilleur film étranger

Compartiment n°6

Drive My Car

First Cow

Julie (en 12 chapitres)

La Loi de Téhéran

Madres Paralelas

The Father

César du meilleur court-métrage de fiction

L'Âge tendre

Le Départ

Des Gens bien

Les Mauvais garçons

Soldat Noir

César du meilleur court-métrage documentaire

America

Les Antilopes

La Fin des rois

Maalbeek

César du meilleur film documentaire