La "Museum Night Fever" de retour ce samedi pour une 15e édition

La "Museum Night Fever" revient ce samedi soir à Bruxelles pour une 15e édition. Cette année, 34 musées ouvriront leurs portes au grand public entre 19h00 et 01h00 du matin. Pour l'occasion, la Stib affrétera plusieurs navettes, dont une sera assurée par des véhicules historiques.

Avec plus de trente musées inscrits au rendez-vous, cette édition 2022 est la plus large depuis sa création. Pour l'occasion, les organisateurs ont décidé de donner une place de choix aux artistes issus des communautés LGBTQIA+. De plus, comme chaque année, de nombreuses animations et performances artistiques émailleront le parcours des visiteurs d'un soir, notamment dans les navettes acheminant les festivaliers vers les musées. Pour pouvoir effectuer ces trajets, la Stib a prévu quatre itinéraires différents, tous au départ de la place Royale. Un de ces circuits sera assuré par des véhicules historiques mis à disposition par le Musée du Tram, dépendant de la Stib. Les bus du réseau Noctis circuleront également de minuit à 03h00 du matin à partir de la gare Centrale. De quoi pouvoir participer à l'after-party qui se tiendra au C12 à partir de minuit. Parmi les musées participants, on retrouve quelques fidèles au rendez-vous comme ARGOS, Autoworld Brussels, CINEMATEK, la GardeRobe MannekenPis, les Halles Saint-Géry, le Musée de la Ville de Bruxelles ou encore l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Certaines institutions comme Train World ou le Kanal-Centre Pompidou, qui présentera l'exposition "Kinshasa N'Tonga, entre futur et poussière", effectueront leur retour. Il s'agira, par contre, de la première participation pour la Fondation Thalie, l'Iselp (Higher Institute for the Study of Plastic Language) et la Loge.