La nouvelle co-production de RTL TVI évoquera bientôt "l'un des plus grands fiascos judiciaires" de l'histoire

RTL TVI proposera bientôt sa nouvelle co-production, la série docu fiction événement l'Affaire d’Outreau. Environ 20 ans après les faits, six protagonistes acceptent de raconter une nouvelle fois leur histoire à travers une mise en scène inédite.

"L’Affaire d’Outreau a eu un retentissement fort en Belgique, puisque Georges Huercano a suivi l’affaire à travers plusieurs documentaires qui ont pu changer le cours de l’enquête. Le récit du plus grand fiasco judiciaire raconté non seulement avec tous les témoins mais une partie fictionnalisée qui nous permet de vivre les scènes de vie et les interrogatoires de façon inédite. Une mise en scène innovante qui nous a définitivement convaincu d’être coproducteur avec la maison de production belge Tarentula. Un dispositif de tournage impressionnant réalisé en Belgique", précise Eusebio Larrea, Head of Entertainment & CoProduction à RTL Belgium.

Une mini-série docu fiction, écrite et réalisée par Agnès Pizzini et Olivier Ayache-Vidal: 4 épisodes de 52 min à découvrir très bientôt sur RTL TVI & RTLPLAY.

4 ans et 2 procès

Le 1er décembre 2005, la cour d’appel de Paris acquitte les derniers accusés de l’affaire d’Outreau: il aura fallu 4 années de procédure, et 2 procès pour arriver à cette conclusion. Au total 12 enfants sont reconnus victimes d’agressions sexuelles, 4 personnes reconnues coupables et 13 personnes innocentées après 3 ans de prison.

Cette série en 4 épisodes revient sur cet incroyable fiasco judiciaire qui a conduit à la création d’une commission d’enquête parlementaire en janvier 2006 et continue de hanter notre mémoire collective.

Mêlant de manière innovante un immense studio de 1000 m2, reconstitutions des interrogatoires et témoignages des principaux protagonistes, elle donne à voir, entendre et comprendre comment l’instruction judiciaire du juge Burgaud a créé une mécanique folle que rien ni personne n’a su ou pu arrêter et qui a broyé la vie des enfants victimes comme des accusés innocentés.

Thierry DAUSQUE, Daniel LEGRAND, Alain MARECAUX, Dominique WIEL, 4 des accusés innocentés, Jonathan DELAY, l’un des 12 enfants reconnus victimes, et François-Xavier MARECAUX, nous font revivre, avec les acteurs qui jouent leur rôle à l’époque, le cauchemar qu’ils ont vécu faute d’avoir pu trouver dans l’institution judiciaire et policière, mais aussi dans les médias, l’écoute nécessaire pour que leur parole soit véritablement entendue.

Il s'agit d'une co-production RTL TVI & Tarentula, France Télévision & Point du Jour.