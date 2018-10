La Nuit Blanche fera son retour dans les Marolles samedi soir à Bruxelles

(Belga) La Nuit Blanche, événement culturel qui "met l'art contemporain au cœur de la ville", fera son grand retour dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Cette Nuit Blanche, organisée par le service culture de la Ville de Bruxelles, débutera samedi à 19h00 pour se terminer dimanche à 03h00 du matin.

"Le thème de la contestation, choisi cette année pour les institutions culturelles de la Ville 50 ans après Mai 68, s'imposait d'emblée au quartier, réputé pour son caractère revendicatif, son identité rebelle et sa cohésion sociale", a expliqué l'échevine de la Culture Karine Lalieux, lors de la présentation de cette Nuit Blanche. La programmation mettra en évidence différents aspects de cette contestation, en évoquant notamment les révolutions arabes ou encore la décolonisation du Rwanda. Les disciplines urbaines, la danse ou encore des projets sur la féminité prendront place dans plusieurs lieux phares du quartier: la place du Jeu de Balle, le centre culturel Bruegel, les Brigittines, les archives de la Ville de Bruxelles, les Bains de Bruxelles, le CHU Saint-Pierre, la cité Hellemans ou encore l'église de la Chapelle. Au total, 22 projets dont 13 d'artistes belges ou résidant en Belgique seront proposés, pour un total de 119 artistes et performeurs. Plus de 50.000 personnes avaient participé à la Nuit Blanche de l'année dernière, dans le quartier des Libertés. La dernière édition dans les Marolles avait eu lieu en 2013. L'événement est gratuit. Les bus Noctis de la Stib seront également gratuits à cette occasion. (Belga)