La Philharmonie de Paris dit non aux artistes pro-Poutine mais oui pour préserver "le lien" avec la culture russe

La Philharmonie de Paris va annuler la venue d'artistes ayant eu des positions en faveur du pouvoir russe actuel, mais n'exigera pas d'eux de prendre officiellement position contre le gouvernement de Moscou avant de les inviter, a indiqué à l'AFP son directeur général Olivier Mantei.

L'enceinte parisienne, qui invite en moyenne quatre prestigieux orchestres et des dizaines de solistes et de chefs d'orchestre russes par an, a déjà annulé, comme la plupart des salles occidentales, la venue de la superstar Valery Gergiev, considéré comme proche de Vladimir Poutine.

Question: La programmation "russe" prévue au printemps à la Philharmonie va-t-elle être entièrement annulée ?

Réponse: A l'heure où je vous parle, nous n'avons annulé que la venue de l'Orchestre du Mariinsky (de Saint-Pétersbourg) et celle de Valery Gergiev. Nous en ferons de même pour d'autres artistes qui auront, par le passé, eu des positions en faveur du pouvoir russe actuel sans les avoir démenties depuis.

Nous agissons en soutien au peuple ukrainien et en concertation avec l'Etat, la Philharmonie de Paris étant un établissement public. En revanche, nous ne demanderons pas à un artiste de prendre officiellement position contre le gouvernement russe avant de l'inviter, au risque de le mettre dans une situation délicate, voire périlleuse.

Dans les semaines qui viennent, nous devrions confirmer le jeune lauréat du concours Tchaikovski Dmitry Masleev le 11 mars, la chanteuse Ekaterina Gubanova le 22 mars, et le pianiste Daniil Trifonov début avril. Quant à (la soprano star) Anna Netrebko, elle n'est programmée que fin mai, nous échangeons actuellement avec sa productrice. Il faut préserver autant que possible le lien avec la culture russe et ses artistes. Cependant, certains annuleront peut-être d'eux-mêmes pour d'autres raisons, notamment d'acheminement ou de sécurité.

Question: Comment se sont déroulés les échanges avec les artistes russes et quid de l'avenir ?

Réponse: Mon dernier échange avec une artiste russe était hier avec Maria Kurochkina, une jeune cheffe qui participe au concours La Maestra (dédié aux cheffes d'orchestre) cette semaine. Elle était effondrée par ce qui se passe en Ukraine et dans son pays, et elle est très inquiète. Elle a eu le courage de s’en émouvoir publiquement.

La brochure de notre saison 22/23 était déjà partie à l'impression lorsque la guerre a éclaté. Les critères sont ceux que j'ai évoqués mais pourront évoluer en fonction de la situation politique.

Question: Craignez-vous un gel des échanges musicaux entre la Russie et les pays occidentaux ?

Réponse: Il faut espérer que non, ce serait pour l'humanité une catastrophe. Il faut distinguer le pouvoir dictatorial de l'histoire du pays et de son patrimoine culturel, qui résiste depuis très longtemps. L'apport des artistes russes à la musique est considérable.