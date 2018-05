La plus grande serre victorienne rouvre ses portes à Londres: découvrez des plantes que vous ne verrez nulle part ailleurs

Fermée depuis 2003, elle abrite des espèces tropicales extrêmement rares. Le public peut désormais profiter de la rénovation de cette serre qui n'est pas sans rappeler celles du domaine de Laeken. Reportage de Ludovic Delory.

Fleuron de Kew Gardens, majestueuse et fraichement rénovée, Temperate House, terminée à l’aube du 20ème siècle, retrouve sa splendeur d’antan. Durant près de quatre ans, la serre s’est muée en ruche. Les ouvriers ont remplacé les essences exotiques. 46.000 euros investis dans la rénovation. Aujourd’hui les plantes ont repris leur place.

Sur les 1.500 espèces rassemblées ici, certaines ne se trouvent même pas dans la nature. "On a des plantes qui sont très, très rares dans le monde naturel et certaines plantes qui sont vraiment en voie de disparition. On a envie que les gens viennent pour admirer les plantes, pour se distraire, mais aussi pour les éduquer sur la rareté et l’importance du monde végétal", explique Scott Taylor, responsable de la Temperate House.

A l’ouest du centre-ville de Londres, la plus grande serre victorienne du monde. La rouille avait grignoté les structures de fer forgé. 69.000 éléments ont été rénovés. 1500 carreaux remplacés.

"Je pense que c’est en endroit super important pour tout le monde. C'est un monument historique pour la grande Bretagne mais ça fait aussi partie de notre patrimoine mondial", déclare Scott Taylor.

Plusieurs centaines de milliers de visiteurs sont attendus pour profiter de la serre flambant neuve et de son précieux trésor menacé d’extinction.