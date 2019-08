La première dépêche AFP destinée "à tous les journaux libres de Paris"

Le 20 août 1944, l'Agence Française de Presse, rebaptisée plus tard Agence France-Presse, publie sa première dépêche "à tous les journaux libres de Paris" depuis son immeuble tout juste libéré de la censure allemande Place de la Bourse.

Voici son contenu intégral:

"Grâce à l'action des Forces Françaises de l'Intérieur, les premiers journaux libres vont paraître, à la veille de l'entrée des troupes alliées, dans Paris presque entièrement libéré.

L'Agence Française de Presse leur adresse aujourd'hui son premier service.

L'Agence Française de Presse poursuit ainsi l'action qu'a menée, jusqu'à maintenant, dans la Résistance, l'Agence d'Information et de Documentation (A.I.D.) clandestine.

Au moment où des combats se livrent encore dans la ville, et où tombent de nouveaux combattants de la Liberté, nous saluons tous nos camarades de la presse, disparus, emprisonnés et déportés et notamment nos 21 collaborateurs tombés dans les mains de la Gestapo.

Au service de tous les journaux libres, l'Agence Française de Presse assurera, avec l'objectivité stricte qui est le devoir d'un organisme d'Information, la diffusion de nouvelles scrupuleusement contrôlées et recoupées qui, en attendant l'installation d'une censure militaire, ne doivent en rien gêner la marche des opérations sur les différents fronts".