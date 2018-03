La première gagnante de l'Eurovision est décédée

La chanteuse suisse Lys Assia, qui a remporté le premier Grand Prix Eurovision de la chanson en 1956, est décédée samedi à l'âge de 94 ans, indique le site officiel du concours international de chanson.

Avec le titre "Refrain", Mme Assia reste la seule Suissesse à avoir remporté cette compétition musicale, même si la Suisse a de nouveau remporté le concours en 1988, mais cette fois grâce à la Canadienne Céline Dion et le titre "Ne partez pas sans moi".



Lys Assia a également participé à l'Eurovision en 1957 et 1958, sans pouvoir l'emporter, terminant cependant deuxième de la compétition en 1958 avec la chanson "Giorgio", a précisé l'Eurovision sur son site internet.



De son vrai nom Rosa Mina Schärer, la chanteuse originaire du canton d'Argovie (nord), est décédée à l'hôpital de Zollikerberg, non loin de Zürich.