La prochaine "Petite Sirène" de Disney sera une chanteuse de R&B noire

La chanteuse de R&B noire américaine Halle Bailey, 19 ans, va incarner la princesse Ariel dans l'adaptation en prise de vues réelles de "La Petite Sirène", a annoncé Disney mercredi.

Halle Bailey, qui forme le duo Chloe x Halle avec sa soeur, a réagi sur Twitter en disant que son "rêve devenait réalité". Elle a accompagné son tweet d'un dessin représentant la princesse Ariel - rousse à la peau pâle dans le dessin animé - avec la peau foncée et des cheveux noirs. Le choix de l'équipe du film s'est porté sur la petite protégée de la star planétaire Beyoncé à l'issue de longues recherches, a souligné le réalisateur, Rob Marshall, qui a loué son "rare mélange de caractère, de coeur, de jeunesse, d'innocence et d'épaisseur, sans compter une voix ravissante". La nouvelle a enflammé Twitter mercredi après-midi, où les fans étaient divisés sur la couleur de peau que devrait avoir, selon eux, la princesse Ariel. L'an dernier, Disney avait été vivement critiqué pour avoir "blanchi" la princesse Tiana dans "Ralph 2.0" et avait dû refaire plusieurs scènes en catastrophe à quelques mois seulement de la sortie en salles du dessin animé. Halle Bailey n'est toutefois pas la première femme noire à incarner une princesse Disney en chair et en os. En 1997 déjà, les studios avaient choisi la chanteuse Brandy pour jouer le rôle de Cendrillon. Disney a entrepris d'adapter de nombreux dessins animés à succès en films en prise de vues réelles, comme "Dumbo", "Aladdin" et le "Roi Lion", qui sort prochainement sur les écrans. Le tournage de "La Petite Sirène" doit débuter l'an prochain.