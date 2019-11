La reine Mathilde fait la lecture aux enfants à la bibliothèque de Berchem (photos)

(c) Belga

Dans le cadre de la Semaine de la lecture, la reine Mathilde a fait la lecture à haute voix ce mardi à des enfants dans la bibliothèque de Berchem, dans la province d'Anvers. Elle a lu pour les frères et soeurs d'enfants qui ont besoin d'une attention particulière.

La Semaine de la lecture se déroule cette année du 16 au 24 novembre et est consacrée aux rituels de lecture dans les familles, les écoles, les crèches ou les centres de soins. Elles est organisée par l'asbl Iedereen Leest. "Sa Majesté apporte son soutien depuis des années et fait régulièrement la lecture", a déclaré Tine Kuypers de Iedereen Leest. "En raison de son expérience en matière de logopédie, elle attache une grande importance à notre projet." Ce mardi, la reine Mathilde a lu à un groupe d'enfants qui ont un frère ou une soeur atteint d'une maladie, d'une invalidité ou d'un trouble. Réunis par l'association Brussenwerking, ils ont écouté un récit d'Astrid Lindgren. La Reine a ensuite rencontré des parents. Elle a également assisté à une réunion de travail, où elle s'est entretenue avec le psychiatre pour enfants Winny Ang, et Titus, une jeune fille de 14 ans. (Belga)