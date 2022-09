La romancière britannique Hilary Mantel, deux fois lauréate du Booker Prize, est morte à 70 ans

La romancière britannique Hilary Mantel, première écrivaine à avoir remporté deux fois le prestigieux Booker Prize, est décédée à l'âge de 70 ans, a annoncé vendredi son éditeur HarperCollins.

"C'est avec une grande tristesse qu'HarperCollins annonce que l'autrice à succès Dame Hilary Mantel est morte paisiblement, entourée de sa famille et de ses amis proches, hier (jeudi) à 70 ans", indique la maison d'édition dans un communiqué.

Depuis la publication de son premier livre en 1985, "C'est tous les jours la fête des mères", l'écrivaine avait publié 17 livres, mais est surtout connue pour sa trilogie "Le Conseiller", dédiée à la vie tumultueuse de Thomas Cromwell, un des principaux acteurs de la Réforme en Angleterre.

Les deux premiers volets de la série traduite dans 41 langues, "Dans l'ombre des Tudor" et "Le Pouvoir", lui ont valu de remporter deux fois le prestigieux Booker Prize. Le dernier volet, "Le Miroir et la Lumière", publié en 2020, avait aussi été salué par la critique, et entraîné des files d'attentes devant les librairies le jour de sa sortie.

Née le 6 juillet 1952 dans le Derbyshire dans une famille d'origine irlandaise, Hilary Mantel (née Thompson) a grandi avec le désavantage d'être "femme, du Nord et pauvre", racontait-t-elle dans ses mémoires "Giving Up the Ghost", publiées en 2003.

Elle y imaginait aussi sa vie avec une fille qu'elle n'aura jamais eue, devenue infertile après une opération contre l'endométriose, un mal alors peu connu dont elle a longtemps souffert.

Baptisée Catriona, il est sans doute le fantôme le plus déchirant des nombreux spectres qui parsèment son œuvre.

Après avoir étudié le droit à la London School of Economics, puis à l'université de Sheffield, elle a suivi son géologue de fiancé devenu ensuite son mari, vivant au Botswana pendant cinq ans, puis quatre ans en Arabie saoudite, avant de revenir en Grande-Bretagne au milieu des années 1980.

"Hilary était la meilleure de sa génération, de l'époque, une romancière importante, courageuse, avec une immense empathie pour ses sujets. (...) Sa compagnie, sa sagesse, son humour nous manqueront à tous, et nous chérirons son incroyable héritage littéraire", lui a rendu hommage Charlie Redmayne, PDG d'HarperCollins au Royaume-Uni, cité dans le communiqué.

Chacun de ses livres constituait "une trame inoubliable de phrases lumineuses, de personnages inoubliables et d'une vision remarquable", a salué son ancien éditeur Nicholas Pearson, racontant que l'écrivaine travaillait encore le mois dernier à un nouveau roman.

"Elle était un génie", a réagi sur Twitter l'autrice de la saga Harry Potter J.K. Rowling.

"Tout le monde au Booker Prize est profondément triste" du décès d'Hilary Mantel, affiche le compte Twitter du plus célèbre prix littéraire britannique.