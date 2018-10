La Scala-Paris, nouvelle scène ultramoderne, lève le rideau mardi soir

Paris s'est offert mardi un nouveau théâtre, la Scala, avec l'ambition de surpasser toutes les scènes de la capitale par son côté ultramoderne et pluridisciplinaire, les critiques s'interrogeant toutefois sur sa programmation.

Après 20 ans de fermeture et un parcours surprenant, La Scala-Paris --qui n'a rien de commun avec son homonyme de Milan à part le nom-- renaît de ses cendres en plein coeur de la capitale, Boulevard de Strasbourg.

Cette résurrection a été possible grâce au rêve du couple Frédéric Biessy, producteur, et de son épouse Mélanie, à la tête d'un fonds d'investissement, qui ont racheté le théâtre en 2016 pour 3,8 millions d'euros

- "Un théâtre rêvé" -

Pluridisciplinaire, des arts plastiques à la musique contemporaine, la Scala, qui a nécessité un budget d'investissement de 19 millions, est unique avec ses 220 panneaux acoustiques variables, un gradin rétractable et une jauge modulable de 550 places pouvant aller jusqu'à 750. Une taille moyenne, plus petite par exemple que celle du Théâtre des Champs-Elysées, mais plus grande que le Théâtre de poche.

La scénographie du lieu est signée Richard Peduzzi, collaborateur attitré de Patrice Chéreau, et l'acoustique de Philippe Manoury.

Le spectacle était digne du caractère "high tech" de la salle: des tables, des chaises, un lit qui se désarticulent avant de reprendre leur forme initiale, de multiples trappes qui "engloutissent" les performeurs, des sons variables, intimistes puis grandioses.

Et surtout, des performeurs--les hommes tous habillés a l'identique avec des chemises a carreaux--qui répètent des sauts en diagonale a partir d'un grand escalier trônant au milieu de la scène, s'abattant sur deux grandes trampolines pour rebondir a nouveau.

La soirée d'ouverture a démarré - en présence de la ministre de la Culture Françoise Nyssen, de l'ancien ministre Jack Lang ainsi que de nombreuses personnalités comme Nathalie Baye, Jean-Michel Ribes, Yasmina Reza ou Claire Chazal - avec un spectacle de l'acrobate, jongleur et metteur en scène Yoann Bourgeois.

"Je ne pouvais que rêver du lieu pendant sa construction; cela a eu un impact sur le spectacle: le personnage erre dans un espace 3D, cérébral", dit-il.

La Scala, qui fait face au Comedia et au Théâtre Antoine, était au départ un music-hall célébrissime créé en 1873 par une veuve fortunée tombée amoureuse du célèbre théâtre italien.

Fin XIXe siècle, ce lieu était incontournable pour devenir une vedette à Paris: Mistinguett, Mayol, Fréhel ou Yvette Guilbert s'y sont produits. Il devient un théâtre de boulevard puis avec l'apparition du cinéma parlant dans les années 30, il se reconvertit en salle de cinéma.

Mais vers la fin des années 60, le coeur économique de Paris se déplace du Xe arrondissement vers l'ouest et une décennie plus tard, la Scala devient le premier multiplexe pornographique. L'église baptiste brésilienne tente d'en faire son siège avant que la Scala ne soit classée lieu de culture.

- Programmation sans risque ? -

"Dans le quartier, il y avait autrefois beaucoup de petits théâtres, comme le Théâtre Lancry où a été créée "Les chaises" d'Eugène Ionesco", explique à l'AFP Jean-Pierre Thibaudat journaliste qui tient un blog sur le théâtre sur Mediapart.

Le critique de théâtre a toutefois regretté qu'il "n'y ait pas de prise de risque dans la programmation", qui cette saison inclura des spectacles de Thomas Jolly "Arlequin poli par l'amour", 2007) ou encore la dramaturge Yasmina Reza. "La plupart sont des spectacles qui existent déjà et financés par le théâtre public", dit-il.

La Scala vient s'ajouter à une scène parisienne longtemps dominée par le théâtre public mais où le privé a gagné du terrain ces dernières décennies.

Mais selon lui, il est nécessaire d'avoir plus d'audace et d'innovation comme sur d'autres scènes européennes.

"Il n'y a jamais de théâtre en trop", affirme de son côté Christophe Barbier, critique et auteur du "Dictionnaire amoureux du théâtre". "Mais ce qui m'inquiète c'est l'identité: est-ce un théâtre? Une salle de spectacle avec une programmation tutti frutti? La première saison sera déterminante".