La sortie ÉVÉNEMENT de l’album posthume de Prince: "C’est lui rendre hommage que de l’écouter"

L'album est intitulé "Piano & A Microphone" et comporte neuf bandes inédites, dont une ébauche de "Purple Rain". Reportage de Camille Mathoulin et Véronique Forest

2 ans et demi après sa mort, ses héritiers sortent 9 morceaux tous enregistrés en 1983 dans le studio du chanteur à Minneapolis. L’album porte le nom de la dernière tournée de Prince.

"C’est un document parce que les morceaux ne sont pas complétement aboutis. Ils sont enregistrés dans le studio de Prince où il travaillait abondamment", raconte Serge Jonckers, directeur musical de Bel RTL, qui souligne le caractère perfectionniste du musicien.

Les fans peuvent entendre Prince donner des indications à son ingénieur du son. Des séquences de travail qui nous plongent dans l’univers d’un artiste qui créait constamment.



Les archives de Prince, un puits sans fond



"On en a encore pour des années et des années. Espérons que le matériel qui sera diffusé sera à la hauteur de ce que voulait faire Prince", dit Serge Jonckers. Et l'expert musical d'ajouter : "C’était certainement lui rendre hommage que de l'écouter".

Sur cette cassette, numérisée et éditée en album, se révèle un Prince de 25 ans, acharné de travail.

