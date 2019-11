La star de la K-pop Goo Hara découverte morte chez elle

(Belga) La star de la K-pop Goo Hara, âgée de 28 ans, a été retrouvée morte dimanche à son domicile à Séoul, a annoncé la police sud-coréenne.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort, selon la police. Goo Hara, ex-membre du groupe Kara (un "girl group" dont le nom signifie "Douce mélodie" en grec), a été découverte chez elle dimanche en début de soirée, a précisé la même source. Le taux de suicide en Corée du Sud est un des plus élevés au monde. Selon le gouvernement, le suicide est une des principales causes de mortalité avant 40 ans. L'annonce du décès de Goo Hara tombe un mois après celui de Sulli, une autre star de la K-pop dont elle était proche. Sulli s'était suicidée après un long combat contre le harcèlement en ligne, dont Goo Hara était également victime. Cette dernière avait posté un message déchirant sur son compte Instagram peu après la mort de Sulli, pleurant la disparition de son amie. Les réseaux sociaux bruissaient du chagrin des fans, l'un d'eux écrivant: "J'espère que tu dormiras d'un sommeil tranquille au paradis et que tu n'auras plus de souci". Goo Hara a chanté avec le groupe Kara de 2008 à 2015. A la séparation du groupe, elle s'était lancée dans une carrière en solo et venait de finir une tournée au Japon pour la sortie de son dernier album. (Belga)