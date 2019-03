La "Troupe à Palmade" se reforme après deux ans d'absence

La compagnie de café-théâtre "Troupe à Palmade", dissoute en 2017 après 12 ans de spectacles à succès, va se reformer à compter du 28 avril, à l’affiche du Théâtre de l’Oeuvre, à Paris.

Muriel Robin sera l'invitée de la première soirée de la troupe créée en 2005 par Pierre Palmade.

"Les trente comédiens de cette glorieuse troupe se manquaient et peut-être qu’ils vous manquaient... Ils se réunissent de nouveau tous les derniers dimanches de chaque mois autour d’un invité prestigieux pour jouer des petites scènes drôles, absurdes et poétiques à la Palmade", annonce le comédien et humoriste dans un communiqué.

Il y a deux ans, Pierre Palmade avait évoqué des projets professionnels pour arrêter l’aventure de sa troupe. Le comédien a été récemment à l’affiche de la pièce "Le Lien", de François Bégaudeau, avec Catherine Hiegel.

Pierre Palmade a fait aussi son grand retour au one man show en 2018 avec "Aimez-moi!", à Paris et en tournée.

Depuis 2005, "La Troupe à Palmade" (une trentaine de comédiens et auteurs) a écrit et donné une quinzaine de spectacles.

En 2016, France 3 avait diffusé "L'Entreprise", téléfilm écrit et interprété spécialement par la troupe.

Plusieurs comédiens et humoristes ont été révélés par la troupe dont Camille Cottin, Arnaud Tsamère, Sébastien Castro et Jean Leduc.