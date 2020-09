La Ville de Bruxelles ouvre un registre de condoléances pour Annie Cordy

La Ville de Bruxelles a ouvert au sein de l'hôtel de Ville, un registre de condoléances pour la chanteuse et actrice Annie Cordy. Il restera à disposition des Bruxellois au moins une semaine durant, aux heures d'ouverture de l'hôtel de Ville.

"C'est une fierté que de pouvoir rendre hommage à notre chère Laekenoise", a déclaré la porte-parole du bourgmestre Philippe Close, Wafaa Hammich.

Pour ce qui est de la diffusion éventuelle la semaine prochaine de certains de ses grands titres sur la Grand-place de Bruxelles, elle ajoute que "nous sommes en contact étroit avec la famille d'Annie pour voir ce qu'il est possible de faire".

Annie Cordy avait été faite citoyenne d'honneur de la Ville de Bruxelles en 2004. Un parc et une fresque qui portent son nom de scène ont été inaugurés en 2018 près de la maison où elle a grandi à Laeken.

Léonie Cooreman, de son vrai nom, est née le 16 juin 1928 à Laeken et est décédée vendredi en fin de journée à Vallauris, près de Cannes en France, à la suite d'un malaise. Elle avait 92 ans. Elle s'est fait connaître et apprécier en tant qu'interprète de succès populaires. Comptent parmi ses grands titres "Tata Yoyo", "Cho Ka Ka O" et "La bonne du curé".