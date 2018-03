La Ville de Waremme prise d'assaut pour le carnaval

(Belga) Trente-neuf chars et groupes carnavalesques se sont succédé dans la bonne humeur à Waremme ce dimanche. La volonté de la Ville de limiter les boissons alcoolisées tout au long du cortège a été largement respectée, pour le plus grand bonheur des autorités mais aussi des spectateurs.

Le doute a plané toute la semaine à Waremme sur la tenue de l'événement vu les températures particulièrement hivernales ces derniers jours. En effet, en cas de neige, comme ce fut le cas vendredi, la Ville n'aurait eu d'autres choix que de reporter le défilé. "J'ai prié pour qu'on ait du beau temps! On ne pouvait pas espérer mieux, il fait doux, sec et le soleil a même pointé le bout de son nez, s'enthousiasmait l'échevin, Albert Gérard. Des chars de Waremme, des entités voisines, mais aussi de Flandre ou de la partie germanophone ont animés tout le centre-ville sur 4,5 kilomètres. Les autorités policières présentes estiment entre 10 et 15.000 le nombre de spectateurs présents. (Belga)