Lady Gaga va se produire à Las Vegas avec deux spectacles différents

La chanteuse américaine Lady Gaga, le 28 janvier 2018 à New YorkANGELA WEISS

La chanteuse américaine Lady Gaga a annoncé mardi qu'elle allait s'installer en résidence à Las Vegas pour donner deux spectacles différents, afin de présenter ses deux visages musicaux: l'un extravagant, l'autre plus sobre et jazzy.

Comme notamment Céline Dion, Elton John ou encore Britney Spears avant elle, la chanteuse de 32 ans va donner des concerts dans la capitale du jeu à partir du 28 décembre et jusqu'à novembre 2019.

Elle va se produire sur la scène du tout nouveau Park MGM, un immense complexe hôtelier implanté sur le célèbre Las Vegas Strip et qui était autrefois le Monte Carlo Resort and Casino.

"Nous créons un spectacle qui ne ressemble à rien de ce que j'ai fait auparavant. Ce sera une célébration de tout ce qui est unique et différent en nous", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Les défis de la bravoure peuvent être relevés avec la créativité et le courage qui émergent de l'adversité, de l'amour et de la musique".

Le spectacle "Lady Gaga Enigma" promet d'être très théâtral, à l'image des provocations de ses débuts, tandis que "Lady Gaga Jazz and Piano" doit présenter une version plus minimaliste de son répertoire.

L'artiste a opéré un virage dans sa carrière il y a quatre ans en chantant avec le crooner Tony Bennett, d'une soixantaine d'années son aîné. Et elle a adopté un son plus mûr sur son dernier album "Joanne", aux tonalités de musique country évoquant la famille.