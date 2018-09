Lalo Schifrin, père du thème de "Mission Impossible", va recevoir un Oscar d'honneur

Le compositeur argentin Lalo Schifrin, père de l'inoubliable thème musical de "Mission Impossible", recevra un Oscar d'honneur lors d'une cérémonie organisée tous les ans en novembre à Los Angeles, a annoncé l'Académie mercredi.

Lalo Schifrin, 86 ans, est l'auteur de plus d'une centaine de musiques de films. Il a grandi en Argentine, mais a étudié la musique classique et le jazz en France, avant de revenir à Buenos Aires pour y travailler dans le cinéma durant les années 1950.

Il a notamment composé les musiques du "Kid de Cincinnati" et de "Bullitt", avec Steve McQueen, de "L'Inspecteur Harry", avec Clint Eastwood, d'"Opération Dragon", avec Bruce Lee, et plus récemment celle de "Rush Hour", avec Jackie Chan et Chris Tucker.

Mais c'est le thème de la série "Mission Impossible", systématiquement repris dans les adaptations cinématographiques, qui l'a réellement rendu célèbre.

Lalo Schifrin a été sélectionné à six reprises pour l'Oscar de la meilleure musique de film, entre 1967 et 1983, sans toutefois recevoir la prestigieuse statuette.

Son Oscar d'honneur lui sera remis lors de la cérémonie des Governor Awards, le 18 novembre.

L'Académie des Oscars honorera également à cette occasion la comédienne noire américaine Cicely Tyson, 93 ans, figure de Broadway qui a également joué de nombreux rôles secondaires au cinéma et à la télévision, ainsi que Marvin Levy, publiciste ayant fait toute sa carrière aux côtés des studios de cinéma hollywoodiens. Il sera la premier publiciste à recevoir un Oscar d'honneur.

Les producteurs Frank Marshall et Kathleen Kennedy, tous deux vieux compagnons de route de Steven Spielberg, seront également récompensés par la profession, qui remettra au couple le "Thalberg Award".