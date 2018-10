Lancement de la 41e édition des 24h vélo de Louvain-la-Neuve

(Belga) Le coup d'envoi de la 41e édition des "24 heures vélo" de Louvain-la-Neuve a été donné mercredi à 13 h, sur la Grand-Place de la cité universitaire. Il s'agit d'un des plus grands événements du folklore étudiant en Belgique.

La quarantième édition, en 2017, avait souffert des mesures de sécurité imposées par le niveau 3 de la menace terroriste. Les contraintes sont moins importantes cette année et le CSE Animations, organisateur de l'événement, espère que 40.000 voire 45.000 étudiants participeront à l'événement. Cette fois, 82 équipes sont inscrites, dont 43 dans la catégorie "vélos folkloriques". Ces vélos folkloriques rouleront durant deux manches, de 13h00 à 1h00 du matin ce mercredi, et de 8h30 à 13h00 jeudi, sur un circuit de 2,8 km. Les vélos de la catégorie course, eux, circuleront durant 24h non stop, sur un circuit de 4 kilomètres dans les rues de Louvain-la-Neuve. Comme le veut la tradition, plusieurs personnalités ont ouvert le parcours pour un premier tour d'honneur. Le recteur de l'UCLouvain Vincent Blondel a ainsi pédalé en compagnie de la ministre wallonne des pouvoirs locaux Valérie De Bue, des députés provinciaux Mathieu Michel et Marc Bastin, ou encore du bourgmestre sortant d'Ottignies-LLN Jean-Luc Roland et de celle qui le remplacera dans quelques semaines, Julie Chantry. (Belga)