Le 10e Festival de Liège frappe les trois coups ce soir

(Belga) Une vingtaine de spectacles sont à l'affiche du Festival de Liège, qui ouvre ce vendredi soir sur le coup 20h15 au Manège de la Caserne Fonck. Cette biennale des arts de la scène ambitionne de partager jusqu'au 23 février les points de vue aigus que posent les artistes sur notre temps, précise le directeur du festival, Jean-Louis Colinet.

Le Festival de Liège, fidèle à sa tradition, fait cette année à nouveau la part belle à la découverte de "démarches éminemment singulières et d'univers surprenants". C'est ainsi que, parmi la sélection d'une vingtaine de spectacles, issus de Belgique, de toute l'Europe mais aussi d'Australie et du Cameroun, certains seront présentés par des artistes et compagnies confirmés, tandis que d'autres mettront en scène des jeunes émergents. A côté de spectacles d'artistes confirmés comme "De sang et de lumière", "Wedding" (adaptation drôle de "La Noce") ou encore "Au-delà de la forêt, le monde" qui explique la crise des migrants aux enfants (dès 8 ans), la biennale propose également six spectacles dans le cadre de la 5e édition de Factory (22-23-24/02), festival au sein du festival qui entend faire découvrir les univers de jeunes créateurs. La programmation complète est disponible sur www.festivaldeliege.be. (Belga)